Губернатор Тюменской области обратится к депутатам и жителям региона с очередным посланием

В четверг, 21 ноября, в 11:00 губернатор Александр Моор выступит с посланием к региональному парламенту и жителям Тюменской области.

На тридцать пятое заседание Тюменской областной думы шестого созыва приглашены политики, почетные граждане, представители деловых кругов, здравоохранения, образования, науки, культуры, местного самоуправления, общественности.

В послании-2018 Александр Моор приоритетным в работе обозначил улучшение качества жизни людей. "Поддержка строительства доступного и качественного жилья, дальнейшая модернизация дорожной сети, всей социально-бытовой инфраструктуры – всё это наш вклад в создание комфортной среды для жизни тюменцев, над чем мы будем продолжать серьезно работать", – подчеркнул он. В 2019 году все эти задачи решаются в рамках национальных проектов.

Помимо этого, глава региона в прошлом году акентировал внимание на развитии экспортного потенциала области, повышении инвестиционной привлекательности и производительности труда, расширении сотрудничества с Ямалом и Югрой в цасти создания межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня.

Обращение губернатора будет транслироваться в прямом эфире на телеканале "Тюменское время", сайте Тюменской областной думы и портале правительства.