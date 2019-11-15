В Армизонском районе сменился глава

На заседании думы Армизонского района 14 ноября принято решение об избрании Александра Робканова главой муниципалитета. За него проголосовали все присутствовавшие на заседании депутаты.

В октябре текущего года в связи с досрочным прекращением полномочий действующего главы района Евгения Золотухина местной думой был объявлен конкурс, по итогам которого выдвинулось три кандидата. Рассмотрев все представленные кандидатами документы, а также оценив их личные и профессиональные качества, депутаты проголосовали за избрание главой района Александра Робканова.

Робканов уроженец Омутинского района. Окончил Тюменскую сельскохозяйственную академию по специальности "Агрономия". Трудовую деятельность начал трактористом 3-го класса совхоза "Омутинский", работал в школе преподавателем физической культуры и ОБЖ, затем возглавил ФГУ Тюменской областной станции защиты растений в Омутинском районе. С 2001 года по настоящее время прошел путь от специалиста 1-й категории (агронома) администрации Омутинского района до первого заместителя главы, начальника управления развития АПК Омутинского района, которым был назначен в 2012 году.

К исполнению полномочий новый глава приступит с 18 ноября, сообщается на официальном портале правительства Тюменской области.