Евгений Заболотный обсудил с блогерами развитие городской среды

Председатель Тюменской гордумы Евгений Заболотный оценил возможности, которые дает живое обсуждение городской среды. Об инфраструктуре, дорогах, пешеходных переходах, чистоте улиц и насущных проблемах гости мультицентра "Моя территория", молодые тюменские блогеры, говорили с депутатом в рамках прямого эфира "Точка кипения" 13 ноября.

В начале ноября в ходе опроса горожанам были предложены три вопроса: "Что нравится в Тюмени? Что хотели бы изменить? Чего не хватает?". Ответы на них и стали предметом диалога.

Одна из проблем, на которую обратили внимание в мини-интервью участники опроса - снег и грязь на некоторых пешеходных переходах, а также нехватка парковочных мест. Также тюменцы интересовались возможностью изменить время ограничения на продажу алкоголя.

По многим пунктам Евгений Заболотный выразил согласие с мнением горожан, отметив, что в Тюмени сегодня делается многое для создания комфортной городской среды, но остаются вопросы, требующие более пристального внимания.

"К своему удовольствию я увидел заинтересованных ребят, переживающих за жизнь города, - поделился впечатлениями Евгений Заболотный. - Важно заметить, что молодежь разбирается в вопросах, которые мы сегодня обсуждали".

Также председатель городской думы заметил, что число подписчиков у тюменских блогеров - более 160 тыс. человек: "И это в основном - молодежь, то есть те люди, кто уже в самом скором времени начнут менять наш город. Я бы с удовольствием продолжал посещать подобные встречи. Сегодня появилось несколько конкретных вопросов, требующих решения".