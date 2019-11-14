Тюменцев приглашают на обсуждение бюджета-2020

11:36 14 ноября 2019
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Фото - https://duma.tyumen-city.ru

Публичные слушания по проекту бюджета Тюмени на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов состоятся 14 ноября с 19до 21 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер".

После публичных обсуждений главный финансовый документ города и принятые по нему рекомендации от населения рассмотрят на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Тюменской городской думы. До того, как народные избранники приступят к обсуждению документа, свои предложения в бюджет города может внести любой житель Тюмени.

С проектом бюджета можно ознакомиться на сайтах администрации Тюмени, городского департамента финансов и налоговой политики, а также в сетевом издании "Официальные документы города Тюмени".

Регистрация участников публичных слушаний начнется 14 ноября в 18 часов.

Теги: бюджет , публичные слушания , Тюменская городская дума
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