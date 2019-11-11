У Руслана Кухарука новый заместитель, который будет курировать вопросы цифровизации

Руководитель аппарата губернатора Тюменской области Артем Дяченко переходит на работу в администрацию Тюмени заместителем главы города.

В новом качестве Артем Владимирович будет курировать административный департамент города и вопросы цифровизации.

Артем Дяченко получил два высших образования в Тюменском государственном университете по специальностям "Государственное и муниципальное управление" и "Юриспруденция". С 2004 года работает в аппарате губернатора Тюменской области, в июне 2018 года назначен руководителем аппарата, сообщает пресс-служба губернатора.