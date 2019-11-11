У Руслана Кухарука новый заместитель, который будет курировать вопросы цифровизации

12:32 11 ноября 2019
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Руководитель аппарата губернатора Тюменской области Артем Дяченко  переходит на работу в администрацию Тюмени заместителем главы города.

В новом качестве Артем Владимирович будет курировать административный департамент города и вопросы цифровизации. 

Артем Дяченко получил два высших образования в Тюменском государственном университете по специальностям "Государственное и муниципальное управление" и "Юриспруденция". С 2004 года работает в аппарате губернатора Тюменской области, в июне 2018 года назначен руководителем аппарата, сообщает пресс-служба губернатора.

Теги: администрация Тюмени , губернатор , кадры , назначения , правительство Тюменской области , Руслан Кухарук , цифровизация
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