У тюменского губернатора появился электронный советник

Александр Моор запустил проект советникгубернатора.рф. Информация об этом опубликованва в официальных аккаунтах губернатора Тюменской области. Пост об этом он разместил в своих аккаунтах.

Суть проекта в том, что каждый желающий сможет высказать свое мнение по региональным проектам и актуальным для области темам.

"Интернет-технологии помогают нам быть ближе друг к другу, быстро обмениваться мнениями и идеями. Мы создали платформу онлайн-опросов, где каждый сможет принять участие в обсуждении региональных проектов и тем, важных для всех нас, - говорится в обращении к жителям региона.

Первая тема опроса - "Семья и материнство", проходит он до 20 ноября. "Недавно мы провели серию фокус-групп, на которых спрашивали, почему молодые люди откладывают рождение детей? Что помогает или мешает им быть счастливыми родителями? Как материнство влияет на жизнь женщины и семьи? Было названо много факторов. Примите участие в опросе и помогите выделить главные из них", - предлагается посетителям сайта.

Для участия в проектах новой интернет-платформы нужно зарегистрироваться, данные используются обобщённо, анонимность гарантируется.