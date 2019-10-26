Николай Цуканов и Александр Моор обсудили реализацию нацпроектов в Тюменской области

Национальные проекты, реализуемые в стране по инициативе президента России Владимира Путина, гармонично вписались в действующую в Тюменской области систему региональных государственных программ социально-экономического развития. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на совещании по реализации в регионе национальных проектов, которое проходит под председательством полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.

"Реализация национальных проектов стартовала в 2019 году во всех регионах страны. Масштаб и объем поставленных задач потребовал активного взаимодействия с федеральными органами власти и сотрудничества с муниципалитетами. Важнейшим партнером в работе по воплощению нацпроектов в жизнь стал для нас частный бизнес", – отметил губернатор.

Усилия и средства государства и бизнеса консолидируются для решения задач по повышению производительности труда, расширению экспорта, развитию цифровых технологий, решению экологических вопросов.

"Особое внимание мы уделяем наиболее емкому по набору мер и объему финансирования социальному блоку национальных проектов, которые напрямую направлены на повышение качества жизни людей", – подчеркнул Александр Моор.

На реализацию национальных проектов в 2019 году в Тюменской области предусмотрено израсходовать более 20 млрд рублей из всех источников финансирования. Для достижения национальных целей мобилизовано 78% от общего объема бюджетных расходов региона в рамках областных госпрограмм, сообщает ИА "Тюменская линия".

"Не так давно работа нашего региона по реализации национальных проектов была оценена аппаратом полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе. Нам помогли выявить узкие места, над которыми предстоит поработать. Важнее всего для нас – конкретные результаты, реальные позитивные изменениям в жизни людей", – подчеркнул Александр Моор.