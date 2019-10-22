Депутаты обсудили вопросы предоставления земельных участков многодетным семьям

Фото - пресс-службы Тюменской городской думы

Представители законодательной и исполнительной власти Тюменской области, общественных организаций обсудили реализацию в регионе закона "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей" и обозначили ряд проблем, на решение которых стоит обратить особое внимание.

Как отметили участники дискуссии, в области вопросу предоставления земельных участков уделяется особое внимание, однако есть проблемные моменты. В частности, многие семьи, получив заветные сотки, не могут начать строительство дома из-за нехватки средств. Чтобы помочь им в этом вопросе, депутаты предложили рассмотреть возможность социальной ипотеки или выделения материальной помощи для строительства.

Свое мнение о ситуации и варианты решения проблем озвучили и депутаты Тюменской городской думы.

Юрий Баранчук, как многодетный отец, получивший земельный участок по обсуждаемой программе проблемы семей знает изнутри. Он напомнил, что затраты бюджета на проведение коммуникаций к каждому участку доходят до миллиона рублей, но далеко не все семьи решаются начать строительство. И дело не только в нехватке средств. Желающие жить в своих домах есть, но многих отказаться от этой идеи заставляет удаленность социальных объектов и отсутствие работы с достойной зарплатой. "На региональном и муниципальном уровнях мы постоянно говорим о том, что необходимо создавать общественные пространства и комфортные условия для проживания граждан. Для этого нужно, чтобы магазин, аптека, детсад и школа были рядом. Мы же берем поле, размежевываем и направляем туда людей. На каждом участке минимум три ребенка, но никаких условий для того, чтобы их полечить, сводить куда-то, поучить, дать дополнительное образование нет вообще. У меня складывается ощущение, что люди туда не едут, потому что боятся, что сами должны эти проблемы решать", - рассказал Баранчук.

Депутат предложил рассмотреть вариант выкупа участков в коттеджных поселках, где цена земли под дом начинается от 750 тысяч рублей. "Может быть, проще интегрировать наши многодетные семьи в такие поселки, где уже есть какая-то инфраструктура. Так и проблема будет решаться быстрее, и дети смогут общаться не только между собой, но и со сверстниками из других семей", - предложил он.

Евгений Бакро, помимо выделения участков под дома, субсидий на строительство, предложил властям озадачиться вопросом устройства детей в школы, а родителей на работу. "К депутатам гордумы обращаются молодые семьи, готовые сменить местожительство на район, село, но у них есть обоснованные опасения, что дети не смогут получить образование, как в городе, а у родителей не будет достаточного уровня зарплаты. У нас есть программы "Земский доктор", мы поддерживаем сельских учителей. Возможно, надо создать программу "Земский специалист", чтобы главы семей могли быть уверены в том, что при переезде у них стопроцентно будет работа", - считает Бакро.

Мурат Тулебаев отметил, что в Тюмени ощущается дефицит земельных участков. Отчасти решить эту проблему могла бы инвентаризация земель, которая выявит свободные, не эксплуатируемые или незаконно занятые территории. "Предлагаю провести инвентаризацию земельных участков совместно с Росреестром, при необходимости подключить правоохранительные органы. Думаю, если мы этим займемся, то часть вопросов снимется", - подчеркнул депутат.

Областные депутаты также заострили внимание на нехватке участков для предоставления семьям - эта проблема особенно остра в Ишиме, отсутствие средств для строительства жилья и других аспектах. "Для многих вопрос жилья не единственный. Важны развитие инфраструктуры, работа и тому подобное. Целая цепочка. Надо решать все комплексно и двигаться в этом направлении", - считает Юрий Конев.

Обозначенные на круглом столе проблемы и варианты их решения будут отражены в документе, который областные депутаты рассмотрят на заседании профильного комитета, а в дальнейшем, возможно, будут учтены при внесении изменений в областной закон о предоставлении участков многодетным семьям.

"Речь идет о дифференциации предельного максимального размера предоставляемых земельных участков в зависимости от его локализации и количества детей в семье; установлении расширенного перечня целей возможного предоставления земельного участка многодетной семье (в частности, для ведения личного подсобного хозяйства или для осуществления деятельности крестьянско-фермерского хозяйства), установлении альтернативной (взамен предоставления земельного участка) меры социальной поддержки многодетных семьей в виде социальной выплаты на улучшение жилищных условий", - резюмировал итоги заседания председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной думы Владимир Ковин, выступивший модератором круглого стола.

Тихонова Татьяна