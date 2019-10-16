Тюменские школьники присматриваются к депутатским мандатам

фото - https://duma.tyumen-city.ru/

Деловая игра "Я – будущий депутат Тюменской городской думы" стартует в Тюмени 6 ноября. Председатель областного избиркома Игорь Халин, председатель городской избирательной комиссии Татьяна Гиблер и заместитель председателя городской думы Дмитрий Осипов 16 октября обсудили организационные вопросы предстоящего события.

Игра направлена на повышение электоральной и правовой грамотности школьников, формирует интерес к выборам, активную гражданскую позицию и является частью просветительской работы, которую ведут избиркомы в так называемые межвыборные периоды. "Игра "Я - будущий депутат Тюменской городской думы" основана на знаниях о действующем избирательном законодательстве, Кодексе Тюменской области и Уставе города. Она способствует изучению основ избирательного права, формированию гражданской позиции и неравнодушного отношения к выборам. Интерес к мероприятию с каждым годом растет", - рассказал Игорь Халин.

В этом году на участие в игре зарегистрировалось максимальное за ее четырехлетнюю историю количество участников - команды из 22 школ по 6 человек в каждой. Школьникам предстоит блеснуть талантом и эрудицией в пяти конкурсах: "Визитка", "Капитанский", "Лучший агитационный материал", "Пресс-конференция" и "Знатоки избирательного права". Соревноваться ребята будут на семи площадках, в состав жюри войдут сотрудники городской избирательной комиссии, администрации города и действующие депутаты.

"Мы ежемесячно проводим мероприятия с детьми, молодежью. Игра "Я – будущий депутат Тюменской городской Думы" - самая популярная. Интерес оправдан: согласно законодательству, пойти на выборы человек может с 18 лет - многие из наших конкурсантов уже видят себя будущими депутатами", - отметила Татьяна Гиблер.

В игре старшеклассники узнают, кто такой депутат, что он делает, для чего нужна городская дума, учатся ораторскому искусству, составляют предвыборную программу, анализируют, какую пользу могли бы принести горожанам, разъяснила Гиблер суть игры.

Дмитрий Осипов считает, что игра учит ребят осознанно делать выбор и понимать ответственность за принятые решения. "Молодежь – это та часть нашего общества, которая в скором времени будет определять жизнь каждого из нас. И очень важно в период, когда юноши и девушки формируются как личности, дать им правильные ориентиры. Своими примерами, участием показать, на что стоит обратить внимание, к каким темам присмотреться, а также постараться ответить на вопросы вовремя, - отметил депутат. – Эти школьники в скором времени придут на избирательные участки. И нам важно, чтобы политическая культура у них была сформирована правильно. Чтобы человек, приходя на избирательный участок, осознанно делал выбор, понимал не только свое право выбирать того или иного человека, но и ответственность за последствия этого выбора".

Дмитрий Осипов отметил, что депутаты, как и школьники, проявляют интерес к конкурсу: помогают в подготовке, оценивают выступления, а толковые инициативы берут себе на заметку. Готовность поддержать конкурс выразили уже 17 депутатов.

Тихонова Татьяна