В "Тюмень Водоканале" прошел День депутата

Тюменская городская дума очередной День депутата провела в "Тюмень Водоканале". Таким образом народные избранники подвели итоги первого года работы думы VII созыва.

Темой выездного мероприятия стала реализация схемы водоснабжения и водоотведения Тюмени. Народные избранники, представители администрации и журналисты осмотрели Метелевскую водоочистную станцию, оценили ход реконструкции и модернизации канализационно-очистных сооружений. Экскурсию для гостей провел генеральный директор предприятия Мугаммир Галиуллин. После осмотра всех объектов депутаты, представители администрации города и "Тюмень Водоканала" обсудили текущее исполнение производственной и инвестиционной программы по водоснабжению и водоотведению, внедрение новых технологий на производстве и перспективы перехода на подземные источники водоснабжения.

Подводя итоги дня, депутаты отметили, что "Тюмень Водоканал" успешно реализует все намеченные планы и эффективно работает над улучшением качества предоставляемых населению услуг.

Председатель гордумы Евгений Заболотный в беседе с журналистами отметил, что День депутата является одним из важных направлений в работе думы, так как позволяет максимально разобраться в жизненно важных для всех вопросах. За год своей работы депутаты уже ознакомились с работой полиции, теплоснабжающих организаций, а теперь и "Тюмень Водоканала". "Сегодня мы посмотрели новые точки слива, новое оборудование и убедились в качестве воды, которая поставляется в квартиры тюменцев. По итогам поездки будут выработаны рекомендации, которые коснутся деятельности и администрации города, и предприятия. В целом депутаты высоко оценили проделанную Водоканалом работу. Надеемся, что такими же темпами, если не более ускоренными, предприятие будет работать и дальше, чтобы оказывать горожанам более качественные услуги", - резюмировал Евгений Заболотный.

Тихонова Татьяна