Тюменским депутатам запретили брать на работу родственников

В Тюменской области принят закон, препятствующий депутатам Тюменской областной думы брать на работу своих родственников в качестве помощников. С предложением об ограничении выступила прокуратура Тюменской области.

Согласно закону "О статусе депутата Тюменской областной Думы" установлено право депутата иметь помощников, труд которых оплачивается из регионального бюджета. При этом депутат сам подбирает себе помощников.

"В целях предотвращения принятия депутатами решений в условиях так называемого "конфликта интересов", то есть при наличии заинтересованности в возможности получения доходов в виде денег лицами, работающими в качестве их помощников, проектом закона Тюменской области, предложенного прокуратурой Тюменской области, внесены изменения согласно которым депутатам установлен запрет иметь помощников, работающих по трудовому договору (контракту), а также состоящих с ними в близком родстве или свойстве (родители, супруг (супруга), дети, братья и сестры, а также братья и сестры, родители, дети супругов и супруги детей)", — сообщается на сайте прокуратуры Тюменской области.