Николай Руссу избран депутатом Тюменской облдумы

11:35 09 сентября 2019
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Гендиректор "Мостострой-11" Николай Руссу победил на дополнительных выборах депутата в Тюменскую областную думу шестого созыва по одномандатному округу 19. 

Об итогах Единого дня голосования в регионе на пресс-конференции в ИА "Тюменская линия" рассказал председатель областного Избиркома Игорь Халин.

Напомним, в Тюменской области 8 сентября на.стало 170 избирательных участков, 66 из них в Калининском округе, где проходили довыборы депутата облдумы. Общая явка избирателей составила 20.03 %, по городу Тюмени - 12.18%.

За кандидатуру Николая Руссу проголосовали 45,06 % избирателей. Анатолий Княжев набрал 26,69 % голосов, Мурат Тулебаев - 12,73, Максим Карпиков - 12,67 %.

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