В Тюменской области началось подведение итогов выборов

Фото Сергея Елесина

В Тюменской области в 20:00 закрылись все избирательные участки. Началась процедура подведения итогов, которая продлится до окончания подсчета всех голосов.

Как сообщил глава Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин, явка избирателей за полчаса до конца выборов превысила 19%. По данным на 19:30 по местному времени число проголосовавших в регионе составило 43 406 избирателей, или 19,67%.

В Ялуторовске голосование шло активно в течение всего дня. Поддержать своих кандидатов на избирательные участки пришли 30,15% — 8 331 человек. В Тюменском районе на выборах по 12 территориям в среднем явка составила 29,32% — 14 402 человека. В Тобольске на довыборы депутата в городскую думу пришли 654 избирателя — 19,41%, на довыборах в думу Тюменского района явка зафиксирована в 21,1%, или 2 085 человек. В выборах депутата Тюменской областной думы по Калининскому округу на довыборах поучаствовали 11,95%, или 14 394 человека, пишет ИА "Тюменская линия".

Игорь Халин подчеркнул, что это предварительные цифры, еще увелчатся, но несущественно.

"Можно сейчас уже сделать предварительный вывод о том, что единый день голосования в Тюменской области прошел в спокойной, выдержанной атмосфере. На муниципальных выборах явка - на среднем уровне, на дополнительных выборах в областной парламент могла быть выше", - дал оценку глава облизбиркома.

По его словам, в течение единого дня голосования в избирком поступило 19 обращений. Из них 17 уже удалось разрешить, два находятся на рассмотрении, решения по ним будут приняты сегодня. В той или иной мере подтвердилось семь. Из этих семи некоторые дублируются и связаны с жалобами от членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса.

Игорь Халин отметил, что по каждому обращению будут сделаны выводы вместе с коллегами из территориальных, окружной и участковых комиссий.

Процедура подведения итогов продлится до завершения подсчета голосов, подведения итогов участковой комиссии и представления необходимой избирательной документации в территориальную избирательную комиссию.