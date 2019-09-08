В Тюменском районе выбирают депутатов двух укрупненных муниципальных образований

Жители Винзилей и Каскары в Тюменской районе в рамках Единого дня голосования впервые выбирают депутатов укрупненного муниципального образования.
Ранее Тюменская областная дума приняла закон об укрупнении муниципалитетов. В Каскаринское муниципальное образование вошли населенные пункты Борки и Созоново. МО теперь имеет статус сельского поселения с административным центром в Каскаре.
Поселок Винзили и Нижнепышминское муниципальное образование объединились в единое укрупненное муниципальное образование.
Всего выборы в Тюменском районе 8 сентября проходят в 12 муниципальных образованиях. Жители выбирают 131 депутата. В списках избирателей – более 57 тыс. человек, пишет ИА "Тюменская линия".
В целом в Тюменской области проходит 41 избирательная кампания, и 37 из них - на уровне сельских поселений.
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