В Тюменском районе выбирают депутатов двух укрупненных муниципальных образований

Фото Сергея Елесина

Жители Винзилей и Каскары в Тюменской районе в рамках Единого дня голосования впервые выбирают депутатов укрупненного муниципального образования.

Ранее Тюменская областная дума приняла закон об укрупнении муниципалитетов. В Каскаринское муниципальное образование вошли населенные пункты Борки и Созоново. МО теперь имеет статус сельского поселения с административным центром в Каскаре.

Поселок Винзили и Нижнепышминское муниципальное образование объединились в единое укрупненное муниципальное образование.

Всего выборы в Тюменском районе 8 сентября проходят в 12 муниципальных образованиях. Жители выбирают 131 депутата. В списках избирателей – более 57 тыс. человек, пишет ИА "Тюменская линия".

В целом в Тюменской области проходит 41 избирательная кампания, и 37 из них - на уровне сельских поселений.