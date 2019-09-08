Тюменцы продолжают идти на избирательные участки

Фото Сергея Елесина

Единый день голосования продолжается в Тюменской области. На территории региона проходит 41 избирательная компания. Общая явка на 14:00 составила 13,52%.

Как сообщил глава Областной избирательной комиссии Игорь Халин в ходе пресс-конференции, в выборах уже приняли участие 29 тысяч 156 человек. Достаточно активно идет голосование на выборах депутатов городской думы Ялуторовска: здесь явка превысила 21%, проголосовали 5 тысяч 973 человека.

На довыборах депутата в Тюменскую областную думу шестого созыва по одномандатному избирательному округу №19 явка составляет 8,32% - 10 тысяч 19 избирателей, пишет "Мега Тюмень".

По данным на 15:00 зарегистрировали 13 обращений по нарушениям, по каждому ведется проверка. Например, одно из обращений касалось избирательного участка в Калининском административном округе Тюмени. Здесь сообщили о якобы подвозе избирателей на участки №20-27. Выяснилось, что это администрация города организовала дополнительные автобусные маршруты, чтобы облегчить доступ на избирательные участки. Соответственно, информация о нарушении не подтвердилась.

Избирательные участки по всему региону продолжат работать до 20:00.