В Ялуторовске выбирают новый созыв городской думы

Фото ИА "Тюменская линия"

Жители Ялуторовска 8 сентября выбирают депутатов местного представительного органа власти. На каждый мандат претендуют по 3-4 человека.

Как сообщила председатель Территориальной избирательной комиссии города Ялуторовска №27 Нонна Мухаметдинова, к участию в выборах допущены 61 человек. Избирательные участки будут работать до 20:00.

На дому могут проголосовать те, кто по тем или иным причинам не в состоянии самостоятельно добраться до избирательного участка. Так, в участковый комиссию избирательного участка 2715 поступило более 20 заявлений. К ним в течение дня будут выезжать члены участковых комиссий с бюллетенями и урной для голосования, пишет ИА "Тюменская линия".

"Голосование проходит в обычном режиме. Явка неплохая. С утра людей на участках было немного, но к обеду желающих проголосовать стало больше", - рассказала председатель УИК №2715 Светлана Поздеева.

Глава города Вячеслав Смелик проголосовал на избирательном участке в четвертой школе и отметил, что выборы местной думы очень важны для Ялуторовска. Основные задачи депутатов, независимо от состава созыва, - исполнять наказывать избирателей.

"Администрация не всегда может оперативно отреагировать на небольшие инциденты с упавшими деревьями или ямами, появившимися на тротуарах и дорогах, а депутатам поступает оперативная информация от жителей своего округа, поэтому от их реакции зависит наш комфорт", - подчеркнул он.

Свой выбор сделал и глава района Андрей Гильгенберг, отметив, что депутаты являются связующим звеном между горожанами и муниципальными властями.