Тюменцы начали голосовать с самого утра

Фото Сергея Елесина

Явка избирателей в Тюменской области по данным на 10:00 8 сентября составила почти 4%. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Областной избирательной комиссии Игорь Халин.

Единый день голосования стартовал в Тюменской области. Все избирательные участки открылись и начали свою работу вовремя – в 8:00. Уже к 10:00 явка составила 3,74%, из них 2,52% по довыборам в Тюменскую областную думу, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

В Тюменской области проходит 41 избирательная кампания, распределяются 191 мандат. Так, идут довыборы в Тюменскую областную думу по Калининскому одномандатному округу №19, выборы в городскую думу Ялуторовска и Тобольска. Полностью охвачены голосованием 12 избирательных территории Тюменского района, остальные выборы - уровня сельских поселений.

"Перед Единым Днем голосования мы провели тренировки и обучение. Это дало свои результаты. Запущены все комплексы по обработке избирательных бюллетеней", - отметил Игорь Халин.

В регионе уже проголосовали досрочно 2 тыс. 217 человек – это около 1% от общего числа избирателей, что соответствует рекомендациям Центральной избирательной комиссии России.

Всего свое избирательное право 8 сентября могут реализовать 215 592 тюменцев.

По словам Игоря Халина, работает горячая линия для избирателей по номеру 58-25-21. Все желающие могут задать вопрос о ходе голосования.