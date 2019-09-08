В Тюменской области изберут более 190 депутатов

Фото Сергея Елесина

В Тюменской области 8 сентября жители изберут 191 депутата разных уровней. Зарегистрировано 506 кандидатов, из которых четыре – в Тюменскую областную думу.

Как сообщили в областном избиркоме, в Ялуторовске стартовали выборы в городскую думу. На каждый из 20 мандатов здесь претендуют по три-четыре кандидата. В Каскаринском и в Винзилинском муниципальных образованиях в связи с укрупнением муниципалитетов проходят выборы в думы первого созыва, будет избрано по 15 депутатов.

В Тюмени жители Калининского избирательного округа №19 выбирают депутата, который будет представлять их интересы в Тюменской областной думе. Избирательные участки Тюменской области открылись в 8:00, закроются в 20:00 по местному времени.

Особенностью избирательной кампании в Тюмени стало применение комплексов обработки избирательных бюллетеней – КОИБов. Электронные урны установили на 45 из 66 избирательных участках в Калининском избирательном округе. На всех остальных избирательных участках для контроля объективности выборов, снижения влияния на ход и итоги голосования человеческого фактора, будут использовать так называемый машиночитаемый QR-код, пишет ИА "Тюменская линия".