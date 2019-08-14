Владимир Путин поздравил Тюменскую область с юбилеем

В официальной телеграмме президент России отметил значимость региона-лидера для страны и поблагодарил жителей Тюменской области за любовь к родному краю:

"Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с 75-летним юбилеем Тюменской области.

С образованием в 1944 году Тюменской области, в состав которой вошли Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, открылась новая глава в истории освоения Урала и Западной Сибири. Благодаря мужеству, упорному, созидательному труду ваших предшественников в рекордные сроки здесь были возведены города и посёлки, крупные объекты промышленной, транспортной и социальной инфраструктуры, построены научно-исследовательские и проектные институты, создана надёжная база для разведки и добычи уникальных природных богатств края, прежде всего нефти и газа.

Сегодня Тюменская область динамично развивается, вносит огромный вклад в укрепление отечественного ТЭК, аграрного комплекса, других ключевых отраслей национальной экономики и по праву считается одним из регионов-лидеров. И конечно, здесь с уважением относятся к бесценному культурному, духовному наследию, самобытным традициям народов, издревле живущих на Тюменской земле.

Уверен, что энергия и искренняя любовь к родному краю будут и впредь помогать вам достойно решать поставленные задачи, творчески и эффективно трудиться на благо Тюменской области и всей России.

Желаю вам здоровья и благополучия, успехов в реализации намеченных планов".