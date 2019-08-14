Александр Моор: Тюменская область была и остается опорным краем страны

14 августа Тюменская область отмечает 75-летний юбилей со дня основания. Глава региона Александр Моор в видеопоздравлении землякам подчеркнул, что сама дата образования региона, 1944 год, определила его судьбу: Тюменская область была и остается опорным краем страны. Губернатор отметил огромный вклад всех поколений в развитие региона и напомнил, что от инициативности, неравнодушия каждого из нас зависит то, как Тюменская область будет жить и развиваться дальше: