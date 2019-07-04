Тюменские депутаты рассмотрели отчет главы города об итогах работы администрации в 2018 году

Депутаты Тюменской городской думы заслушали отчет главы города Руслана Кухарука об итогах работы администрации в 2018 году и единогласно одобрили документ.

Руководители фракций политических партий в гордуме в целом позитивно оценили динамику развития города и озвучили ряд предложений по улучшению жизни горожан.

Руководитель фракции "Единая Россия" Дмитрий Осипов отметил, что в 2018 году был реализован самый крупный в истории Тюмени бюджет, что позитивно отразилось на многих сферах городской жизни. "Мы находимся в процессе непрекращающегося роста населения. К примеру, в начале шестого созыва численность населения Тюмени насчитывала 560 тысяч человек, а к концу срока – уже 768 тысяч. Это огромный рост и, соответственно, нагрузка на все сферы городской жизни. И тем более ценно, что при этом сохраняется динамика развития", - подчеркнул депутат.

Руководитель фракции ЛДПР Мурат Тулебаев сообщил, что представители фракции отчет поддержали, но высказали свои замечания и рекомендации. По мнению депутатов, нужно снижать очереди в детсады для детей младше трех лет, сделать более доступными для инвалидов муниципальные учреждения, рассмотреть возможность сделать льготным проезд школьников в автобусах в летние каникулы и так далее.

Руководитель фракции КПРФ Сергей Пыхалов назвал отчет главы информативным и честным, так как помимо цифр о росте, в документе отражено и снижение динамики по некоторым показателям. "Это рабочие моменты, над которыми нам вместе предстоит потрудиться. Будем и дальше развивать наш город. Надеюсь, администрация справится с поставленными задачами, и Тюмень будет процветать", - выразил общее мнение Пыхалов.

Руководитель фракции "Справедливая Россия" Владимир Гороховцев уверен, что и позитивные перемены в городе видны всем. "Тюмень активно развивается: совершенствуется работа общественного транспорта, благоустраиваются дворы, оборудуются спортплощадки – это радует", - отметил депутат и добавил, что особое внимание нужно уделить капитальному ремонту многоквартирных домов.