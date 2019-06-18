Тюменская область и Татарстан договорились о сотрудничестве в экономике, науке и культуре

Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве 18 июня подписали губернатор Тюменской области Александр Моор и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Церемония подписания документа прошла в рамках рабочего визита делегации Татарстана в наш регион. Главы регионов подчеркнули важность налаживания связей между субъектами страны.

Обмен управленческими практиками в экономике, образовании, культуре, местном самоуправлении, подготовке кадров очень полезен. "Наши отношения будут способствовать тому, чтобы регионы активно двигались вперед. Мы заинтересованы во взаимном и интенсивном развитии территорий", - подчеркнул Александр Моор.

"Такие межрегиональные горизонтальные связи очень нужны. Помимо рынков, много новых направлений работы связаны с реализацией национальных проектов, и каждый регион имеет свой рецепт решения", - считает Рустам Минниханов. Президент Татарстана подчеркнул, что крупный промышленный потенциал Тюменской области востребован в республике, а производимые в ней газоперекачивающие станции, КамАЗы, вертолеты востребованы на тюменской земле. Кроме этого, есть множество других взаимных поставок, интеграция в научных направлениях, которую можно углубить, отметил Рустам Минниханов.