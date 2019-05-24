В Тюмени переименовали перечень о наказах депутатам

Депутаты городской думы разработали положение о наказах. Изменения начали с названия. Дума стремится работать во благо всех горожан, вне зависимости от того, ходили они на выборы или нет. Поэтому слово "Избиратели" решено заменить на "Жители" как более широкое понятие.

Положение о наказах является одним из ключевых нормативных правовых актов думы. Для разработки документа была создана рабочая группа, в которую вошли представители всех фракций политических партий. В течение полутора месяцев они изучали опыт других регионов, обсуждали, спорили и наконец выработали документ. В официальный перечень будут включаться только те наказы, что соответствуют полномочиям муниципалитета. Депутаты могут взять на себя и вопросы, решаемые на региональном или федеральном уровне. Список таких поручений от горожан, работа по ним будут освещаться на сайте думы. Еще одно важное новшество – неисполненные наказы переходят депутатам следующего созыва.

"Положение получилось емким, логичным. В нем четко прописан порядок и сроки приема наказов, их предоставления на рассмотрение главе города. Это не просто декларирующий документ, а очень хороший рабочий инструмент", – считает председатель постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Оксана Величко.

Проект положения рассмотрен членами комиссии по экономическому развитию и бюджету. Вопросов, замечаний к докладчику не поступило ни от депутатов, ни от представителя прокуратуры. Окончательно судьба документа решится на заседании думы 29 мая.