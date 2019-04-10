Александр Моор подарил патриарху Кириллу фотоальбом о тюменских храмах

17:07 10 апреля 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
admtyumen.ru
| Фото: admtyumen.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и губернатор Тюменской области Александр Моор обсудили  развитие приходской жизни, духовного образования и деятельности православных гимназий в Тобольской митрополии. Встреча прошла в Москве 9 апреля.

Александр Моор рассказал о работе над проектом реставрации комплекса Свято-Троицкого монастыря, а также пригласил патриарха посетить Тюменскую область в 2020 году на празднование 400-летия основания Тобольской епархии, первой епархии Русской Православной Церкви за Уралом.

Глава Тобольской митрополии митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий рассказал о восстановлении в Тюмени Благовещенского собора и просил патриарха совершить его освящение.

Святейший патриарх Кирилл отметил важность строительства храмов в новых городских микрорайонах и поблагодарил за приглашение посетить Сибирскую землю. Моор поблагодарил патриарха за встречу и вручил ему памятный фотоальбом о православных храмах Тюменской области.

Теги: Александр Моор , патриарх Московский всея Руси Кирилл , православие , фотография
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2019