Александр Моор подарил патриарху Кириллу фотоальбом о тюменских храмах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и губернатор Тюменской области Александр Моор обсудили развитие приходской жизни, духовного образования и деятельности православных гимназий в Тобольской митрополии. Встреча прошла в Москве 9 апреля.

Александр Моор рассказал о работе над проектом реставрации комплекса Свято-Троицкого монастыря, а также пригласил патриарха посетить Тюменскую область в 2020 году на празднование 400-летия основания Тобольской епархии, первой епархии Русской Православной Церкви за Уралом.

Глава Тобольской митрополии митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий рассказал о восстановлении в Тюмени Благовещенского собора и просил патриарха совершить его освящение.

Святейший патриарх Кирилл отметил важность строительства храмов в новых городских микрорайонах и поблагодарил за приглашение посетить Сибирскую землю. Моор поблагодарил патриарха за встречу и вручил ему памятный фотоальбом о православных храмах Тюменской области.