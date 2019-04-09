В Тюменской городской думе готовят новое положение о наказах избирателей

Депутаты Тюменской городской думы доработают положение "О наказах избирателей", чтобы в течение всего созыва можно было принимать наказы избирателей. В рабочую группу вошли депутаты всех четырех думских фракций, председателем избран Дмитрий Осипов.
"Любой нормативно-правовой акт периодически необходимо корректировать, пересматривать в соответствии с изменяющимся законодательством, условиями работы органа местного самоуправления либо органа государственной власти", – прокомментировал заместитель председателя гордумы Дмитрий Осипов.
Первое заседание прошло 4 апреля. Участники группы обсудили, как привести положение в соответствие с требованиями законодательства, и внесли различные предложения.
По словам Осипова, разработка документа не отразится на взаимодействии с избирателями. Большинство возникающих вопросов решаются оперативно.
Председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Степан Киричук также отметил, что настала пора обновить содержание положения. "Время требует корректировки документа по работе с наказами, и депутаты сделают все, чтобы решить этот вопрос в максимально сжатые сроки", - подчеркнул Киричук.
Напомним, в гордуму VII созыва поступило 745 наказов избирателей, 208 из них уже находятся в работе. Больше всего горожан волнуют вопросы благоустройства территории, капитального ремонта жилья, ЖКХ и другие жизненно важные проблемы, отметили в пресс-службе думы.
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