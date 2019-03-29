Тюменские депутаты продолжают работать над наказами избирателей

Депутаты Тюменской городской думы рассмотрели требование прокурора и проголосовали за приостановку действия документа "О положении о наказах избирателей, данных депутатам Тюменской городской думы" от 2007 года. Как рассказал председатель Тюменской гордумы Евгений Заболотный, в ближайшее время депутаты разработают новый механизм работы с наказами, чтобы можно было список при необходимости пополнять.

На сегодня в администрацию передано 745 наказов горожан. Все они проанализированы, по каждому подготовлено заключение. "Подход был таков: определялось, относится ли наказ к полномочиям муниципалитета, включен ли в план работы на 2019/20-21 годы. По каждому определили вектор реализации наказа – сделали отнесение к нормативному документу, согласно которому может быть реализован наказ и в каком порядке", - сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук. Он уверен, что подготовленные рекомендации помогут депутатам эффективнее работать на благо города и населения.

"Сегодня мы отложили утверждение наказов, не останавливая работы с ними. Мы должны создать новые механизмы работы с избирателями в части выполнения наказов. Мы уже контролируем реализацию более 200 наказов, которые включены в различные муниципальные программы. А вот как включать в работу поступающие наказы? Создадим рабочую группу, она выработает механизмы, которые позволят постоянно пополнять перечень наказов избирателей", - рассказал о планах председатель гордумы Евгений Заболотный.