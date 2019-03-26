Александр Моор ответит на вопросы тюменцев в "Часе губернатора"

Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня, 26 марта, примет участие в программе "Час с губернатором". Эфир начнется в 19:00 на телеканале "Россия 24" и будет транслироваться на сайте телерадиокомпании и в соцсетях.
Губернатор расскажет о значимых событиях, которые произошли в Тюменской области за первые три месяца 2019 года: подписании важных соглашений, встречах с инвесторами и зарубежными партнерами. Он также прокомментирует изменения в сфере жилищного строительства, расскажет о реализации инфраструктурных проектов.
Во время эфира Александр Моор ответит на вопросы жителей Тюменской области, сообщает пресс-служба губернатора.
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