Александр Моор ответит на вопросы тюменцев в "Часе губернатора"

11:21 26 марта 2019
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Фото - https://vk.com/aleksandr__moor

Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня, 26 марта, примет участие в программе "Час с губернатором". Эфир начнется в 19:00 на телеканале "Россия 24" и будет транслироваться на сайте телерадиокомпании и в соцсетях.

Губернатор расскажет о значимых событиях, которые произошли в Тюменской области за первые три месяца 2019 года: подписании важных соглашений, встречах с инвесторами и зарубежными партнерами. Он также прокомментирует изменения в сфере жилищного строительства, расскажет о реализации  инфраструктурных проектов.

Во время эфира Александр Моор ответит на вопросы жителей Тюменской области, сообщает пресс-служба губернатора.

Теги: Александр Моор , губернатор
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