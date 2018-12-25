Отчет главы Тюмени поддержали все фракции городской думы

Глава Тюмени Руслан Кухарук на очередном заседании городской думы выступил с отчетом о деятельности местной администрации за 2017 и 2018 годы. Впервые в истории за принятие документа проголосовали представители всех думских фракций.

Фракция "Справедливая Россия" поддержала отчет о работе администрации. об этом журналистам сообщил руководитель фракции Владимир Гороховцев: "Все сказанное в отчете подтверждается фактами. Идет строительство дорог, благоустройство дворов и территорий, строятся детские сады и школы. Это радует. Есть прирост населения города Тюмени. Наша задача - совместно работать с администрацией и помогать ей решать поставленные задачи", - подчеркнул депутат.

Фракция КПРФ также проголосовала за принятие документа. "Мы решили поддержать данный отчет, потому что считаем его вполне обоснованным, полностью выдержанным, все сферы деятельности городской администрации в нем указаны", - отметил руководитель фракции Сергей Пыхалов.

По мнению коммунистов, властям в дальнейшей работе нужно сделать упор на увеличении рабочих мест в городе и давать более точные цифры по средней зарплате. Сейчас в отчете указано, что в среднем тюменцы получают около 54 тысяч рублей, на самом деле эта цифра колеблется в пределах 25-40 тысяч, считает депутат. Еще одна задача - детсады и школы должны быть в шаговой доступности. Ее нужно учитывать при застройке территорий. Это важно не только для удобства горожан, но и для разгрузки транспортной инфраструктуры муниципалитета.

Депутаты от ЛДПР сочли отчет понятным, развернутым и удовлетворительным. "То, что у нас хорошие показатели за 2017 год - основная заслуга бывшего главы администрации и нынешнего губернатора Александра Моора. 2018 год у нас тоже заканчивается положительными результатами. В этом уже заслуга нового главы Руслана Кухарука. Наша фракция будет поддерживать все правильные начинания, которые будут способствовать комфортному проживанию горожан", - высказал мнение коллег руководитель фракции Мурат Тулебаев.

Одним из основных индикаторов эффективности местной администрации, по мнению депутатов, является стабильный прирост населения. "Ежегодно город прирастает на 20 тысяч человек. Те люди, которые приезжают, чувствуют, что здесь можно жить, работать. У нас наблюдается рост промышленного производства, проходит переселение из ветхого и аварийного жилья, не теми темпами которых бы хотелось, но тем не менее это происходит", - отметил Тулебаев.

Среди тем, которые требуют большего внимания, по мнению ЛДПР, развитие сети яслей в детсадах, сокращение очередей в дошкольные учреждения, усиление поддержки малого и среднего бизнеса, который является "основным индикатором экономического развития Тюмени".

Фракция "Единой России" единогласно поддержала отчет Кухарука. "Сам отчет подробный, внимание уделено всем сферам жизнедеятельности Тюмени. Мы видим, что основной вектор развития города формируется, исходя из указов президента РФ, посланий губернатора и программы партии "Единая Россия". Все реализуется через бюджет города и облекается в соответствующие муниципальные программы. Поступательное динамичное развитие экономики и социальных сфер города продолжится. Как и вовлечение горожан в принятие решений. У нас ни одно благоустройство дворовых территорий, общественных пространств не обходится без обсуждения с жителями. Они участвуют и в обсуждении проектов, и в контроле строительно-монтажных работ. Поэтому конечные результаты находят позитивный отзыв", - сообщил руководитель фракции, заместитель председателя городской думы Дмитрий Осипов.

Депутат отметил, что в городе активно строятся школы, детсады, спортивные центры, благоустраиваются городские территории. Благодаря этому Тюмень признается самым комфортным для проживания городом Российской Федерации. "С одной стороны, это оценка всем нам, тюменцам. С другой - серьезный вызов: удерживать планку на самом высоком уровне всегда сложнее, чем ее достигать. Нам это удается", - подчеркнул Осипов.