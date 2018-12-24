В правительстве Тюменской области создали департамент гражданской защиты и пожарной безопасности

12:35 24 декабря 2018
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admtyumen.ru
| Фото: admtyumen.ru

Постановление о создании нового органа исполнительной власти – департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области глава региона Александр Моор подписал в пятницу, 21 декабря, на заседании президиума регионального правительства.

Новая структура будет отвечать за защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности, а также курировать сферу гражданской обороны. Координировать и контролировать деятельность нового департамента будет заместитель губернатора Вячеслав Вахрин, сообщили в пресс-службе губернатора.

Теги: Александр Моор , Вячеслав Вахрин , департамент , назначения , правительство Тюменской области
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