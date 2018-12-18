Глава Тюмени расскажет о коммуникации между властью и обществом на лекции

13:26 18 декабря 2018
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В рамках проекта "Школа парламентаризма" в этот четверг, 20 декабря, в институте государства и права ТюмГУ с лекцией выступит Руслан Кухарук. Темой встречи с главой Тюмени станет коммуникации между властью и обществом.

Организаторы отмечают, что принять участие в лекции могут не только участники "Школы парламентаризма", но и все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Начало встречи в 16.00.

Организатор проекта — тюменское отделение "Молодой Гвардии".

Теги: власть , лекция , Руслан Кухарук
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