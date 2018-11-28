Евгений Заболотный рассказал тюменцам, как они могут поучаствовать в улучшении жизни в городе

Депутаты Тюменской городской думы призывают жителей муниципалитета к конструктивному сотрудничеству. Куда обратиться, если знаешь, как улучшить жизнь в городе?

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный накануне очередного заседания обратился к избирателям с предложением вместе решать, как улучшить жизнь горожан, а также напомнил о механизмах взаимодействия с представительной властью.

1. Свой депутат. Определены места встреч, утверждены часы приема. Полный график приема избирателей депутатами размещен на официальном сайте думы.

2. Раздел "Предложения в проекты решений Думы", он недавно появился на сайте думы. Любой житель, представитель партии или общественного объединения может направить свое предложение к вопросам повестки заседаний думы или комиссий. Вопросы публикуются заранее и их можно вместе обсудить.

3. Публичные слушания. Так, 15 ноября в обсуждении "Проекта бюджета города Тюмени на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" поучаствовали 264 тюменца. Все конструктивные предложения горожан учтены депутатами и будут использованы при работе в 2019 году.

4. Постоянные комиссии. Согласно Регламенту, выступления на заседании думы, в том числе и депутатов, могут быть до 3 минут. Этого достаточно чтобы выразить мнение или инициативу. Но без экспертной оценки, предметно, обстоятельно и по существу обсудить вопрос уже не получится. Все предложения анализируются в постоянных профильных комиссиях. В городской думе их пять, и они охватывают все стороны жизни нашего города. Это постоянные комиссии "По городскому общественному самоуправлению", "Экономическому развитию и бюджету", "Социальному развитию", "Благоустройству и городскому хозяйству", "Градостроительству и землепользованию".

В состав каждой постоянной комиссии думы входят представители советов ТОС. Это председатели комитетов районов: "ДОК" Татьяна Кобыльникова, "Заречный-2" Иван Сажин, "Ватутино" Ирина Локтева, "Метелева" Сергей Долин и председатель Совета ТОС "6 микрорайон" Владимир Асянов. Люди с активной гражданской позицией и искренним желанием работать. Каждое конструктивное предложение максимально широко и обстоятельно можно обсудить на заседании профильной комиссии.

"Важно не только высказаться. Важно обсудить и перейти от разговоров к делу - вместе готовить решения Тюменской городской думы и определять конкретные направления ее работы. В этом депутаты Тюменской городской думы единодушны", - отметил в своем обращении Евгений Заболотный.