Губернатор Тюменской области обратится к депутатам и жителям Тюменской области с ежегодным посланием

Губернатор Александр Моор 22 ноября обратится со своим первым посланием к региональному парламенту и жителям Тюменской области. В документе отразится анализ текущей ситуации и приоритетные задачи на перспективу.

С официальной речью глава региона выступит В ДК "Нефтяник" сегодня, 22 ноября, начало в 11:00. На оглашение послания приглашены почетные граждане, политики, представители деловых кругов, науки, образования, здравоохранения, культуры, местного самоуправления, общественности и более сотни журналистов муниципального, регионального и федерального уровней.

Тюменцы смогут увидеть это выступление в прямом эфире на телеканале "Тюменское время" на сайте Тюменской областной думы, на официальном портале органов государственной власти Тюменской области www.admtyumen.ru, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области