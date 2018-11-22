Александр Моор: у тюменской экономики высокие темпы роста

Об успехах региональной экономики в сравнении с общероссийскими цифрами рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках ежегодного послания областной Думе "О положении области и перспективах ее развития".

"Тюменская область находится в бодром, мобилизованном состоянии, полна энергии. Нас полтора миллиона, примерно один процент населения России. Но наш валовой региональный продукт в пересчете на одного жителя выше среднероссийского на треть. Доля промышленности в структуре нашей экономики превышает 30 процентов, а всего лишь десять лет назад она была меньше десяти. Доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей – более 20 процентов. В Индексе научно-технологического развития субъектов РФ Тюменская область вплотную подошла к десятке лидеров", - отметил в докладе Александр Моор.

Первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата говорит о многом. В 2017 году объем инвестиций в основной капитал превысил 290 млрд рублей. Выше среднероссийского значения на 80 %. Причем структура инвестиций носит здоровый рыночный характер – это прежде всего собственные средства предприятий.

"Наша экономика демонстрирует высокие темпы роста, прежде всего промышленного, инновационного, технологического. Десятки новых производств – и гигантских, и совсем небольших, но так нужных людям. Одних фермерских сыроварен – 8 за два года! Наполняются резидентами индустриальные парки. Созданы тысячи новых рабочих мест".

В 2018 год объем инвестиций в основной капитал вырос на 43 % к предыдущему году. Запущено 11 новых промышленных производств в Тюмени, Тобольске и Увате и в других районах области. Годовой объем экспорта – несырьевого и неэнергетического приблизился к миллиарду долларов.