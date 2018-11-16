Тюменцы могут на сайте гордумы принять участие в обсуждении проектов решений

На сайте Тюменской городской думы создан раздел "Предложения в проект решений Думы". Благодаря новшеству любой желающий может ознакомиться с проектами будущих решений думы, изучить содержание пояснительных записок к документу, а также оставить свои предложения и замечания, заполнив специальную форму.

Как отметил на пресс-конференции председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, новый раздел введен для более оперативного электронного взаимодействия с населением, в том числе с прессой.