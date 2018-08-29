В Тюмени состоялся баттл избирателей в рамках проекта "Мой участок"

Игорь Халин | Фото ИА "Тюменская линия"

Председатель тюменского областного избиркома Игорь Халин представил обновленный проект "Мой участок" 29 августа в мультицентре "Моя территория". Презентация проходила в рамках баттла избирателей, во время которого молодежь Тюмени проверяла свои знания об избирательном праве.

Игорь Халин рассказал, что проект "Мой участок", который помогает донести информацию о выборах до каждого жителя региона, существует в течение 10 лет. Мойучасток.рф менял названия, но сохранял основную цель - информировать избирателей о выборах.

"Проект доказал свою востребованность у жителей Тюменской области. Формат интернет-ресурса удобен в использовании для всех избирателей, им активно пользуются жители Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска и Заводоуковска. Ресурс постоянно модернизируется", - подчеркнул Игорь Халин.

На сайте мойучасток.рф тюменцы могут узнать свой избирательный участок, получить контактную информацию сотрудников участка, а также посмотреть его режим работы. Здесь также можно изучить данные о кандидатах и тд. В будущем ресурс планируют дополнить системой навигации по типу 2ГИС.

Игорь Халин заявил, что с 29 августа все избиркомы Тюменской области начинают работать в полную силу: начинается досрочное голосование тех, кто по каким-то причинам не сможет прийти на участок в Единый день голосования. На юге региона открылись 1 тыс. 86 участковых комиссий, а вместе с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами в Тюменской области приступили к работе 2 тыс. 12 избиркомов, пишет ИА "Тюменская линия".

Выборы состоятся в Единый день голосования 9 сентября 2018 года.

В рамках проекта "Мой участок" 29 августа состоялся баттл. 18-летние избиратели состязались с командой творческой молодежи Тюмени. Участники на скорость искали избирательный участок, определяли место голосования по заданным параметрам. Для выполнения некоторых заданий потребовалось зайти на сайт мойучасток.рф.

"Я считаю, что нужно ходить на выборы вне зависимости от возраста. Выбор сделать важно, потому что от этого зависит жизнь всех жителей региона", - поделился впечатлениями первокурсник из ТюмГУ Эдуард Хайрнасов, который 9 сентября впервые примет участие в голосовании.

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