В Тюмени пройдет батл молодых избирателей

17:00 28 августа 2018
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Баттл избирателей состоится в Тюмени в среду, 29 августа. Знание правил голосования в этот день проверят две команды: 18-летних избирателей и творческой молодежи города.

Мероприятие в рамках проекта мойучасток.рф начнется в 14:00 в мультицентре "Моя территория" (Ванцетти, 1) и будет проходить в формате "вопрос-ответ". 

За каждый верный ответ игроки заработают 1 балл. Команда, которая быстрее и правильней соперников будет отвечать на вопросы, одержит победу.

Во время игры участникам предстоит познакомиться с сайтом мойучасток.рф, благодаря которому можно быстро найти адрес своего избирательного участка. Это будет одним из заданий – определить место голосования по заданным параметрам. 

Мероприятие откроет председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин, он вручит участникам игры именные пригласительные на выборы. 

9 сентября состоятся выборы губернатора Тюменской области и депутатов Тюменской городской Думы.

Теги: выборы , единый день голосования , Игорь Халин , молодежь , Моя территория
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