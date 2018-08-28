В Тюмени пройдет батл молодых избирателей

Баттл избирателей состоится в Тюмени в среду, 29 августа. Знание правил голосования в этот день проверят две команды: 18-летних избирателей и творческой молодежи города.

Мероприятие в рамках проекта мойучасток.рф начнется в 14:00 в мультицентре "Моя территория" (Ванцетти, 1) и будет проходить в формате "вопрос-ответ".

За каждый верный ответ игроки заработают 1 балл. Команда, которая быстрее и правильней соперников будет отвечать на вопросы, одержит победу.

Во время игры участникам предстоит познакомиться с сайтом мойучасток.рф, благодаря которому можно быстро найти адрес своего избирательного участка. Это будет одним из заданий – определить место голосования по заданным параметрам.

Мероприятие откроет председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин, он вручит участникам игры именные пригласительные на выборы.