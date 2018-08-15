Александр Моор посетит социальные и промышленные объекты Нягани

12:10 15 августа 2018
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор 15 августа находится с рабочим визитом в Нягани Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. В повестке дня – посещение завода и социальных объектов.

Вместе с губернатором Юры Натальей Комаровой они посетят газоперерабатывающий завод, созданный в 1985 году, сырье которого используется на Тобольском нефтехимическом комбинате. Также главы регионов осмотрят лыжероллерную трассу, детскую школу искусств, побывают в инфопарке, посвященном программе "Сотрудничество", и на ярмарке товаропроизводителей Югры и юга Тюменской области.

Напомним, 13 августа Александр Моор вместе с врио губернатора ЯНАО Дмитрием Артюховым посетил с рабочим визитом Ноябрьск.

Теги: Александр Моор , Наталья Комарова , Нягань , ХМАО-Югра
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