Александр Моор провел насыщенную рабочую поездку в Ноябрьск

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор посетил с рабочим визитом Ноябрьск 13 августа. Вместе с врио главы Ямала Дмитрием Артюховым он оценил развитие здравоохранения, образования и культуры в городе, обсудил перспективы реализации программы "Сотрудничество" и вручил награды выдающимся жителям.

Александр Моор посетил общественные территории в нескольких районах города, где была проведена комплексная работа по благоустройству. В частности, врио главы региона посмотрел на обустройство уличного освещения и размещение элементов создания комфортной среды для горожан – скамеек, урн, цветочниц, площадок для отдыха, многофункциональных спортивно-игровых площадок, в том числе для маломобильных групп населения. Как отметил лава администрации Ноябрьска Алексей Романов, пример берут, в том числе, с Тюмени.

Также врио губернатора Тюменской области познакомился с возможностями Перинатального центра. Как рассказал главный врач Олег Шалаев, учреждение открылось в марте 2016 года и рассчитано на 2,5 тыс. родов в год. Здесь оказывается высокотехнологичная медицинская помощь беременным женщинам, роженицам и новорожденным детям, а также женщинам с нарушением репродуктивной функции. В будущем здесь планируется развитие офтальмологической и хирургической помощи новорожденным, медико-генетической помощи населению, а также внедрение вспомогательных репродуктивных технологий для пациентов с бесплодием.

Ежегодно до 100 пациенток с патологиями плода из ЯНАО приезжают в Тюмень. Они едут в перинатальный центр Тюменской области за высокотехнологичной медицинской помощью новорожденным детям с врожденными пороками развития сразу после рождения.

Отметим, Тюменская область стала одним из первых российских регионов, в котором стартовала областная программа по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) за счет средств областного бюджета. На территории ЯНАО нет центров или отделений лечения бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий. Пациенты ЯНАО направляются для лечения бесплодия в ближайшие регионы - Тюмень и Екатеринбург.

Затем Александр Моор посетил духовно-нравственный центр Ноябрьска. Здесь ямальских подростков и детей учат истории, культуре и православию. Экскурсию по центру провел архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай. Он показал Храм-Часовню в честь Преподобного Сергия Радонежского, поклонный крест, а также рассказал о реализации образовательной и внеурочной программы православной гимназии, работе воскресной школы для детей, а также школы раннего развития "Светлячки" с основами православной веры и школы раннего развития "Растишки".

"У нас есть много своих интересных форматов работы с молодежью. Несомненно, духовное воспитание – один из важных элементов. Мы находим разные формы и способы. Я рад за ямальцев, за жителей Ноябрьска, что у них есть такая возможность. Будем перенимать опыт", – прокомментировал Александр Моор.

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор и врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов также стали первыми посетителями ноябрьского инфопарка "Сотрудничество – больше, чем программа". Визуально инфопарк представляет собой композицию из брендированного шатра и арт-объектов на прилегающей территории. По всему периметру расположены 9 уникальных интерактивных зон с использованием современных цифровых технологий. Посетителям в увлекательном формате расскажут о сути программы "Сотрудничество". Также можно будет сделать фото на фоне любой из достопримечательностей Югры, Ямала и Тюмени.

В завершение насыщенного дня состоялось награждение жителей Ноябрьска, внесших вклад в развитие медицины, топливно-энергетического комплекса региона, а также спорта и образования, пишет "Вслух.ру".

"Для меня очень важно вручить сегодня благодарности и награды тем, кто заслужил уважение и почет своих земляков. В таких непростых условиях они отдали десятилетия развитию своего родного города, развитию Ямала. Благодаря таким людям развивается и процветает Ямал, Тюменская область", – заявил Александр Моор.