Александр Моор осмотрел строящуюся набережную в Белоярском

Во время рабочей поездки в Белоярском районе ХМАО-Югры врио губернатора Тюменской области Александр Моор оценил ход строительства набережной в Белоярском на берегу реки Казым.

Работы по возведению набережной стартовали в 2014 году, а к 2015 году уже завершился первый этап строительства. На берегу реки обустроили прогулочную пешеходную зону с элементами игровой площадки. Здесь появились "Беседка на воде", скульптурная композиция "Влюбленные сердца", входная группа "Северное сияние", детская игровая площадка.

Как рассказал первый заместитель главы Белоярского района Александр Ойнец, набережная возводится в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Уникальность объекта - в оригинальной архитектуре, которая сочетается с комфортным размещением всех рекреационных зон.

В рамках второго этапа на набережной появится сцена для городских праздников и пикниковая зона. Пешеходный мост соединит общественную зону со спортивной, возведение которой начнется в 2019 году. Привлекать жителей и туристов будет зона прогулок в виде тропы Торум Маа с информационными стендами, на которых будет инсталлирована мифология ханты. Эти работы планируется завершить к концу 2018 года.

Александр Ойнец добавил, что на набережной появятся скейтпарк, тайпарк с элементами веревочной системы и использованием лесного массива, а также лыжно-роллерная трасса. В 2021 году начнется последний этап, во время которого на набережной обустроят велодорожку и возведут парк искусств.

Напомним, врио губернатора Тюменской области Александр Моор 9 августа находится с рабочим визитом в Белоярском районе ХМАО-Югры. За время своей поездки глава региона также станет почетным гостем на народном гуляньи "Диалог культур", посвящённом международному Дню коренных народов мира в селе Казым.