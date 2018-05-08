У тюменского комитета по охране памятников сменился руководитель

Владимир Якушев подписал распоряжение о назначении нового председателя комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области. Им стала Анна Базилева. Последние пять лет она работала заместителем генерального директора по правовым вопросам ОАО "Птицефабрика "Боровская".

Как сообщает пресс-служба губернатора, Анна Базилева родилась в Тюмени, окончила ТюмГУ по специальности государственное и муниципальное управление в 2002 году.