В тюменском правительстве новое назначение

16:23 07 мая 2018
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yurga72.ru
| Фото: yurga72.ru

Губернатор Владимир Якушев подписал распоряжение о назначении председателя комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Новым руководителем ведомства стала Анна Базилева. Она родилась в Тюмени, в 2002 году окончила Тюменский государственный университет по специальности государственное и муниципальное управление, последние пять лет работала заместителем генерального директора по правовым вопросам ОАО "Птицефабрика "Боровская", сообщается на сайте регионального правительства.

Ранее эту должность занимала заместитель губернатора Лариса Теплоухова.

Теги: архитектура , Владимир Якушев , кадры , культура , назначения , Теплоухова
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