В тюменском правительстве новое назначение

Губернатор Владимир Якушев подписал распоряжение о назначении председателя комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Новым руководителем ведомства стала Анна Базилева. Она родилась в Тюмени, в 2002 году окончила Тюменский государственный университет по специальности государственное и муниципальное управление, последние пять лет работала заместителем генерального директора по правовым вопросам ОАО "Птицефабрика "Боровская", сообщается на сайте регионального правительства.

Ранее эту должность занимала заместитель губернатора Лариса Теплоухова.