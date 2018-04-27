В тюменской фракции ЛДПР прошла рокировка

Мурат Тулебаев возглавил фракцию ЛДПР в Тюменской городской думе. Об этом сообщил на очередном заседании думы областной депутат и координатор ТРО ПП ЛДПР Артем Зайцев.

Как отметил областной парламентарий, заседание фракции состоялось утром, 26 апреля.

"Ввиду Единого дня голосования по выборам депутатов Тюменской городской думы нового созыва решением фракции ЛДПР назначен новый руководитель. Им становится Тулебаев Мурат Кашаубаевич. Заместителем фракции назначен Пивторак Александр Ярославович", - огласил решение фракции Зайцев.

Возглавлявший до этого дня фракцию Алексей Чирков является также координатором Тюменского городского отделения ЛДПР. Он возглавит штаб по выборам депутатов Тюменской городской думы и сосредоточит свою работу именно в этом направлении, подчеркнул Артем Зайцев.