Михаил Аверин о выборах: в Тюмени все достойно

Михаил Аверин на выборах является доверенным лицом кандидата в президенты Григория Явлинского. На своей странице в Facebook политик отметил, что "объехал точно полгорода. Всё хорошо, ни одного нарушения пока нет".

По наблюдениям Аверина, на участках никто не препятствовал работе наблюдателей, "даже с какой-то радостью пускают".

"Все достойно, без надменности, подозрительности и ненависти классовой. Милиция везде есть, наблюдают, при этом к наблюдателям не лезут", - делится впечатлениями Михаил Аверин.

"Почему я это так подробно описываю? Да потому что мы, находясь в Тюмени, не знаем что в других городах. Там и не допускают наблюдателей и в правах их ущемляют и пренебрежение своё выказывают, уже к обеду стопки нарушений фиксируют. Мы пока ни одного в Тюмени", - сообщает Аверин.

Напомним, что в Тюменской области сегодня с 8:00 работали 1 122 избирательных участка. Проголосовать можно было до 20:00.