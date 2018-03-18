В Тюменской области в первой половине дня на выборах проголосовали 40,9% избирателей

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По данным облизбиркома, на 12:00 явка на президентских выборах в Тюменской области достигла 40,9%.

Высокая явка на избирательных участках региона сегодня наблюдается с момента их открытия, а жители областного центра уже даже посетовали на очереди за бюллетенями.

По словам председателя областной избирательной комиссии Игоря Халина, население в этом году активнее участвует в голосовании, чем в 2012 году. В первой половине дня на избирательные участки активно шла рабочая молодежь и более зрелое поколение, то во второй половине дня активизировались молодые люди до 30 лет. Многие из них голосуют впервые.

Свои избирательные участки также уже успели посетить глава региона Владимир Якушев и спикер Тюменской областной думы Сергей Корепанов, а также глава администрации Тюмени Александр Моор.