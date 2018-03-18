Общественные наблюдатели начали работу на выборах президента России в Тюменской области

На выборах президента России работают наблюдатели от Общественной палаты Тюменской области и 60 наблюдателей от Общественной палаты России. Как сообщила заместитель председателя региональной Общественной палаты Светлана Ярославова, наблюдатели приступили к работе на каждом избирательном участке Тюменской области.
По ее словам, что все задействованные в общественном контроле прошли соответствующее обучение, распределены по участкам.
"Никакого противоречия между органами власти и общественниками не наблюдается. Все понимают, что работа общественных наблюдателей это действительно серьезно, это нужно для того, чтобы избиратели были уверены в легитимности выборов", - отметила она.
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