В тюменской глубинке стартовали досрочные выборы президента

Досрочное голосование на выборах президента РФ началось в самых отдаленных деревнях и стойбищах Тюменской области. Сегодня, 3 марта, выбор сделают жители деревень Свистуха, Скарединка и Дербень Голышмановского района, сообщает "Тюмeнская линия".

4 марта члены участковой избирательной комиссии с переносными урнами для голосования приедут к жителям деревни Дранкова.

"У нас есть участки, в составе которых несколько деревень, - сообщила заместитель председателя избирательной комиссии Тюменской области Светлана Кашкарова. - И одна из них может быть расположена в труднодоступном месте. Избиратели таких деревень и смогут проголосовать досрочно".

Всего в Тюменской области 32 таких участка: в Голышмановском, Ишимском, Омутинском, Сладковском, Тобольском и Уватском районах. В целом по региону количество таких избирателей составляет 2 973 человек - 0,3% от общего числа зарегистрированных избирателей.

На трех избирательных участках разрешено голосование всех избирателей до дня голосования. "Один такой участок находится в Нижнетавдинском районе, два в Юргинском, - сообщила Светлана Кашкарова. - Всего на этих трех участках имеет право проголосовать 260 избирателей".