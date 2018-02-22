В Калининском округе Тюмени новый руководитель

Руководителем управы Калининского административного округа назначен Владимир Кильтау. Соответствующий приказ подписал глава администрации города Тюмени Александр Моор.

Напомним, что в мае 2015 года Владимир Кильтау возглавил департамент городского хозяйства администрации Тюмени. До этого много лет работал в компании "Тюмень Водоканал", прошел путь от рядового сотрудника до директора по сбыту, директора по производству и главного инженера.

В администрации города Кильтау курировал реализацию приоритетных муниципальных проектов. Среди наиболее значимых – благоустройство Гилевской рощи.

За время его работы в департаменте выстроены конструктивные взаимоотношения с Общественным советом города, органами ТОС.

Директором департамента городского хозяйства назначен Семен Тегенцев. Он также является опытным руководителем. Работал на различных должностях муниципальной службы. Общий стаж – более десяти лет. Был председателем комитета по благоустройству и озеленению управы Ленинского округа, с ноября 2013 года работал в департаменте городского хозяйства в должности заместителя.