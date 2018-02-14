На избирательных участках Тюмени установят более 400 камер видеонаблюдения

"Ростелеком", назначенный правительством РФ единственным исполнителем услуг, связанных с организацией видеонаблюдения на выборах президента РФ в марте 2018 года, смонтировал более половины систем видеонаблюдения в помещениях для голосования избирательных участков и помещениях территориальных избирательных комиссий.

В ходе проекта "Ростелеком" установит по всей стране более 40 тысяч комплектов оборудования для видеонаблюдения за выборами. В Тюменской области будет установлено 812 IP-камер, в том числе 412 камер видеонаблюдения оборудуют в Тюмени.

Наблюдать за ходом выборов смогут все желающие: на отдельном портале будет транслироваться видео с избирательных участков в режиме реального времени, при этом пользователь сможет выбрать интересующий его избирательный участок или камеру.

Видеонаблюдение за выборами в 2018 году будет осуществляться по принципиально другой технологии – вместо объемных программно-аппаратных комплексов (ПАК) "Ростелеком" установит в местах голосования и подсчета голосов компактные IP-камеры. Для подключения оборудования к интернету не требуется компьютер или другие внешние устройства передачи данных. Для сохранности записи все оборудование будет размещаться в антивандальном шкафу.

Видео с камер будет передаваться по защищенным каналам связи "Ростелекома" в центры обработки данных (ЦОД), расположенные в разных регионах страны.

"Техническое решение, реализуемое "Ростелекомом", сделает видеонаблюдение за выборами удобным и доступным для всех – от обычных граждан до наблюдателей. Все записи с выборов в Тюменской области будут храниться в ЦОДе Екатеринбурга не менее 3 месяцев со дня официального опубликования результатов выборов", – отмечает Игорь Волков, директор филиала Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком". – Работы по установке и настройке необходимого оборудования для осуществления видеонаблюдения планируем завершить к 1 марта".