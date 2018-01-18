На премию "Итоги года Урала и Сибири" претендуют известные тюменские политики

Экспертный опрос, проводимый в течение нескольких последних месяцев оргкомитетом старейшей в УрФО премии в сфере политики и бизнеса "Итоги года Урала и Сибири", подходит к завершающему раунду. Имена победителей будут озвучены на торжественной церемонии награждения в Тюмени 26 января.

Церемония вручения Премии "Итоги года Урала и Сибири", традиционно проходит при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО, в этом году впервые состоится не в столице Урала и Уральского округа, а в столице Западной Сибири – Тюмени.

Опрошенные в два этапа эксперты в сфере экономики, политики, науки, государственного управления и общественных знаний сформировали лонг-лист номинантов Премии 2017 года. Он уже опубликован на официальном сайте проекта. Окончательный вердикт по победителям Премии "Итоги года" определит Президиум экспертного совета на следующей неделе. На подведении итогов, который пройдет а ДК "Нефтяник" ожидается свыше 250 гостей.

Объединение регионов и формирование единого культурного, политического и экономического пространства на территории Уральского федерального округа – это та миссия, которую организаторы Премии "Итоги года" взяли на себя 11 лет назад, когда при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе создавали первую в истории УрФО премию, на которой начали собираться и обмениваться опытом представители общественно-политической и экономической жизни регионов Урала и Сибири.

Лауреаты Премии выявляются в ходе трехэтапного социологического исследования. Экспертный совет сначала определяет лонг-лист премии, затем шорт-лист. В течение последних двух лет у экспертов есть возможность участвовать в опросах в режиме онлайн, что позволяет обеспечить объективность и аргументированность оценки кандидатов. На финальном этапе победителей с помощью голосования утверждает Президиум Премии, в который входят представители федеральной исполнительной и законодательной власти, политологи, известные представители НКО.

Награды вручают лидерам общественного сектора, представителям политического истеблишмента и крупнейших компаний-налогоплательщиков УрФО по двум десяткам номинаций в сфере политики и экономики, а также в специальных номинациях.

Основные номинации:

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В лонг-листе номинантов Премии 2017 года в каждой из номинаций упоминаются несколько известных тюменцев. Так, в "Дебюте года" участвуют депутаты облдумы Ольга Швецова и Артем Зайцев, а также бывший руководитель департамента ИТ Тюменской области, а ныне замруководителя Федерального казначейства Александр Албычев.

В "Идеологе года" 24 номинанта. Среди них вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев, секретарь тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" и заместитель председателя облдумы Андрей Артюхов, депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов и ректор ТюмГУ и тюменский парламентарий Валерий Фальков. В списке также указаны депутат Госдумы Иван Квитка, полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов и другие.

На звание "Лоббист года" претендуют директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Павел Белявский, член Совета Федерации РФ от Тюменской области Степан Киричук, депутат облдумы, вице-президент "Опоры России" Эдуард Омаров. Среди номинантов также председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков, депутат Госдумы Владимир Сысоев, вице-губернатор Челябинской области Сергей Сушков.

Среди "Ораторов" перечислены замгубернатора по ЖКХ Вячеслав Вахрин, вице-губернатор Сергей Сарычев и областной депутат Владимир Ульянов.

В "Парламентариях" упоминаются депутаты Андрей Артюхов, Эдуард Омаров, Владимир Пискайкин, Олег Чемезов председатель облдумы Сергей Корепанов, а также депутат городской думы Мурат Тулебаев.

В номинации "PR-кампания года" номинантами выступают ранее перечисленные Андрей Артюхов, Павел Белявский, депутат облдумы Елена Кашкарова, а также Тюменский государственный университет.

Среди "Оппозиционеров" упоминаются областные депутаты Артем Зайцев, Тамара Казанцева, руководитель штаба Навального в Тюмени Александр Куниловский и руководитель общественной организации "Тюменский жилищный комитет" Юрий Рябцев. В этом же списке можно увидеть фамилию главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана и других известных в УрФО политиков и общественников.

В номинации "Дипломат года" Тюмень представляют руководитель региональной рабочей группы ОНФ "Общество и власть: прямой диалог", член регионального штаба Народного фронта в Тюменской области Татьяна Леонгард, уполномоченный по защите прав предпринимателей Лариса Невидайло и председатель региональной Общественной палаты Геннадий Чеботарев.

Подробнее ознакомиться со списком можно здесь.