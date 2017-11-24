Депутаты тюменской гордумы встретятся с жителями своих округов

|
В Тюмени пройдет единая неделя приема избирателей. Депутаты Тюменской городской думы VI созыва – члены депутатской фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" с 27 ноября по 3 декабря проведут встречи с жителями своих избирательных округов.
График приема:
|№ округа
|ФИО депутата
|Дата, время
|Место, тел.
|
9
|ЕРЕМЕЕВ Дмитрий Владимирович
|1 декабря, 14:00-17:00
|Приемная "Единой России", ул. Водопроводная, 36
|
7
|
РОМАНОВ Николай Владимирович
|
30 ноября, 17:00 -19:00
|
проезд Шаимский, 10, тел. 48-99-6317
|
17
|
АЧКАСОВА Надежда Николаевна
|
2 ноября, 16:00-18:00
|
ул. 30 лет Победы, 140а
|
8
|
БАРАНЧУК Юрий Александрович
|
27 ноября, 17:00-19:00
|
ул. Газовиков, 30
|
12
|
БРЕХУНЦОВ Андрей Анатольевич
|
27 ноября, 15:00- 19:00
|
ул. Энергетиков, 44а, тел. 48-51-47
|
ед.
|
БРОВКИН Валерий Александрович
|
29 ноября, 17:00-19:00
|
ул. Тульская, 8а, тел. 20-10-97
|
ед.
|
ВЕЛИЧКО Оксана Александровна
|
30 ноября, 14:00-17:00
|
ул. Малыгина, 5а, тел. 22-92-30
|
3
|
ВЕШКУРЦЕВА Екатерина Викторовна
|
30 ноября, 17:00-19:00
|
ул. Мира, 33, тел. 26-48-18
|
ед.
|
ЗИГАНШИН Ришад Сабирович
|
28 ноября, 15:00-17:00
|
ДК "Орфей", ул. С. Шахлина, 20
|
ед.
|
КОЛОСОВ Михаил Александрович
|
27 ноября, 16:00-18:00
|
ул. Луначарского, 53, тел. 42-10-22
|
1
|
КОНОВАЛОВ Юрий Иванович
|
1 декабря, 09:00-14:00
|
Червишевский тракт, 86, тел. 31-73-54
|
ед.
|
ЛЕЙС Александр Александрович
|
27 ноября, 17:00-18:00
|
п. Мыс, Совет ветеранов, ул. Жуковского, 26
|
16
|
МЕДВЕДЕВ Сергей Витальевич
|
30 ноября, 16:00-18:00
|
Управа ВАО, ул. 30 лет Победы, 95/2, каб. 204, тел. 51-02-90
|
6
|
МОИСЕЕВ Николай Афанасьевич
|
28 ноября, 16:00-18:00
|
Проезд Шаимский, 9/2
|
4
|
ОЛЬХОВСКИЙ Артур Валерьевич
|
29 ноября, 16:00-19:00
|
ул. Луначарского, 57, тел. 64-79-31
|
ед.
|
ОСИПОВ Дмитрий Александрович
|
29 ноября, 17:00-19:00
|
ул. Урицкого, 44
|
2
|
ПАВЛОВА Ольга Владимировна
|
30 ноября, 17:00-19:00
|
Московский тракт, 123, тел. 73-21-25
|
13
|
ПОТАПОВ Андрей Владимирович
|
28 ноября, 15:00-18:00
|
ул. Беляева, 17а
|
ед.
|
ПРОСКУРЯКОВА Наталья Геннадиевна
|
1 декабря, 15:00-17:00
|
управа ВАО, ул. 30 лет Победы, 95, корп. 2, тел. 51-02-90
|
ед.
|
РАГОЗИН Алексей Вячеславович
|
1 декабря, 17:00-19:00
|
ул. Производственная, 30
|
10
|
РАЗНИЦЫН Геннадий Юрьевич
|
29 ноября, 14:00-18:00
|
ул. Малыгина, 5а, тел. 22-92-30
|
ед.
|
РОЖЕНЦЕВ Валерий Григорьевич
|
28 ноября, 17:00-19:00
|
проезд Шаимский, 10
|
ед.
|
РУССУ Николай Александрович
|
30 ноября, 15:00-17:00
|
ОАО "Мостострой-11", ул. Кузнецова, 13
|
18
|
САРТАКОВ Владимир Федорович
|
29 ноября, 15:00-17:00
|
ул. Зелинского, 24/1
|
14
|
СЕЛЕЗНЕВА Альбина Михайловна
|
28 ноября, 14:00-17:00
|
ул. Домостроителей, 22, корп. 2, тел. 48-07-45
|
ед.
|
ЧУЙКО Роман Сергеевич
|
29 ноября, 15:00-17:00
|
ул. Урицкого, 44, тел. 64-16-04
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