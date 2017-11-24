Депутаты тюменской гордумы встретятся с жителями своих округов

11:45 24 ноября 2017
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В Тюмени пройдет единая неделя приема избирателей. Депутаты Тюменской городской думы VI созыва – члены депутатской фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" с 27 ноября по 3 декабря проведут встречи с жителями своих избирательных округов.

График приема:
№ округа ФИО депутата Дата, время Место, тел.

9

 ЕРЕМЕЕВ Дмитрий Владимирович 1 декабря, 14:00-17:00 Приемная "Единой России", ул. Водопроводная, 36

7

РОМАНОВ Николай Владимирович

30 ноября, 17:00 -19:00

проезд Шаимский, 10, тел. 48-99-6317

17

АЧКАСОВА Надежда Николаевна

2 ноября, 16:00-18:00

ул. 30 лет Победы, 140а

8

БАРАНЧУК Юрий Александрович

27 ноября, 17:00-19:00

ул. Газовиков, 30

12

БРЕХУНЦОВ Андрей Анатольевич

27 ноября, 15:00- 19:00

ул. Энергетиков, 44а, тел. 48-51-47

ед.

БРОВКИН Валерий Александрович

29 ноября, 17:00-19:00

ул. Тульская, 8а, тел. 20-10-97

ед.

ВЕЛИЧКО              Оксана Александровна

30 ноября, 14:00-17:00

ул. Малыгина, 5а, тел. 22-92-30

3

ВЕШКУРЦЕВА Екатерина Викторовна

30 ноября, 17:00-19:00

ул. Мира, 33, тел. 26-48-18

ед.

ЗИГАНШИН           Ришад Сабирович

28 ноября, 15:00-17:00

ДК "Орфей", ул. С. Шахлина, 20

ед.

КОЛОСОВ Михаил Александрович

27 ноября, 16:00-18:00

ул. Луначарского, 53, тел. 42-10-22

1

КОНОВАЛОВ Юрий Иванович

1 декабря,  09:00-14:00

Червишевский тракт, 86, тел. 31-73-54

ед.

ЛЕЙС Александр Александрович

27 ноября, 17:00-18:00

п. Мыс, Совет ветеранов, ул. Жуковского, 26

16

МЕДВЕДЕВ          Сергей Витальевич

30 ноября, 16:00-18:00

Управа ВАО, ул. 30 лет Победы, 95/2, каб. 204, тел. 51-02-90

6

МОИСЕЕВ           Николай Афанасьевич

28 ноября, 16:00-18:00

Проезд Шаимский, 9/2

4

ОЛЬХОВСКИЙ      Артур Валерьевич

29 ноября, 16:00-19:00

ул. Луначарского, 57, тел. 64-79-31

ед.

ОСИПОВ Дмитрий Александрович

29 ноября, 17:00-19:00

ул. Урицкого, 44

2

ПАВЛОВА              Ольга Владимировна

30 ноября, 17:00-19:00

Московский тракт, 123, тел. 73-21-25

13

ПОТАПОВ            Андрей Владимирович

28 ноября, 15:00-18:00

ул. Беляева, 17а

ед.

ПРОСКУРЯКОВА Наталья Геннадиевна

1 декабря, 15:00-17:00

управа ВАО, ул. 30 лет Победы, 95, корп. 2, тел. 51-02-90

 ед.

РАГОЗИН Алексей Вячеславович

1 декабря, 17:00-19:00

ул. Производственная, 30

10

РАЗНИЦЫН      Геннадий Юрьевич

29 ноября, 14:00-18:00

ул. Малыгина, 5а, тел. 22-92-30

ед.

РОЖЕНЦЕВ        Валерий Григорьевич

28 ноября, 17:00-19:00

проезд Шаимский, 10

ед.

РУССУ Николай Александрович

30 ноября, 15:00-17:00

ОАО "Мостострой-11", ул. Кузнецова, 13

18

САРТАКОВ       Владимир Федорович

29 ноября, 15:00-17:00

ул. Зелинского, 24/1

14

СЕЛЕЗНЕВА       Альбина Михайловна

28 ноября, 14:00-17:00

ул. Домостроителей, 22, корп. 2, тел. 48-07-45

ед.

ЧУЙКО                   Роман Сергеевич

29 ноября, 15:00-17:00

ул. Урицкого, 44, тел. 64-16-04

Теги: Единая Россия , депутаты , Тюменская городская дума , личный приём
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